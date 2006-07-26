Tor Rank планирует собрать 500 тысяч долларов для семьи Дадашева через краудфандинг

Промоутерская компания Top Rank планирует собрать 500 тысяч долларов через краудфандинговую платформу GoFundMe.

Все собранные деньги будут переданы семье умершего российского боксера Максима Дадашева.

По информации инсайдера Майка Коппинджера, Top Rank также перечислила семье Дадашева 6-значную сумму из своих средств. Ранее краудфандинг по сбору средств для родственников Дадашева запустили американские болельщики.

20 июля Максим Дадашев проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде Субриэлю Матиасу. Сразу после поединка россиянина доставили в больницу с отеком мозга, где ему сделали трепанацию черепа. 23 июля Дадашев умер, не выходя из медикаментозной комы.

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