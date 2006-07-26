Менеджер Дадашева о проблемах бойца со здоровьем: «Это какой-то маразм. Макс полностью проходил медицинское обслуживание в США»

Менеджер российского боксера Максима Дадашева Эгис Климас прокомментировал информацию о том, что у его бойца были проблемы со здоровьем.

«Макс не подделывал никаких справок. Он всегда проходил всю медицину в США в каждом поединке или через бой. Сканировали голову, делали МРТ и МРА, сдавали все по каждому штату.

Макс полностью проходил все медицинское обслуживание по требованиям каждого штата. Это какой-то маразм (о том, что боец умалчивал о проблемах со здоровьем – Sports.ru), – сказал Климас.

20 июля Максим Дадашев проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде Субриэлю Матиасу. Сразу после поединка россиянина доставили в больницу с отеком мозга, где ему сделали трепанацию черепа. 23 июля Дадашев умер, не выходя из медикаментозной комы.

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