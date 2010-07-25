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Максим Дадашев перенес инсульт во время боя с Субриэлем Матиасом

Теги бокс Максим Дадашев Субриэль Матиас Бокс/MMA/UFC

Российский боксер Максим Дадашев, который умер 23 июля от отека мозга, во время боя против пуэрториканца Субриэля Матиаса перенес инсульт. 

«Хотите знать, что такое истинная сила духа, высшая воля к победе? Что значит быть воином, воином по жизни?

Пересмотрите этот бой и знайте, что, когда вы задаетесь вопросом, как Макс с его уровнем защиты пропускает столько ударов, согласно заключению оперировавшего его врача он уже перенес инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию, но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался», – сообщили в команде Дадашева. 

Максиму Дадашеву было 28 лет. У него осталась супруга и двухлетний сын. 

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