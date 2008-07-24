Сергей Ковалев: «Рефери продолжал участвовать в избиении Дадашева, на потеху зрителям»

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев назвал виновного в смерти Максима Дадашева, который накануне скончался о травм, полученных в бою с Субриэлем Матиасом.

«Все, кто считает, что тренер уговаривал Максима остановить бой, то ошибаются. Бадди для себя уже решил остановить бой и не выпускать Максима на 12 раунд. Эти слова, кажущиеся уговором, остановить бой, лишь формальность, чтобы не быть в конфликте с боксёером. Ведь никто не думал о печальном.

Бадди, хоть и опытный тренер, но немного тоже опоздал с остановкой боя. Но ведь никто, кроме Макса не чувствовал пропущенных им ударов и его состояние, поэтому винить угол неуместно.

Я считаю, что грубейшую ошибку допустил рефери этого боя. Это ведь не дворник с улицы, а человек, обученный судить боксерские поединки. Он должен был здраво оценить нулевые шансы на победу Дадашева, уже после 8 раунда. За эти 8 раундов уже было понятно, что практически все раунды Макс проиграл и шансов на победу нокаутом, даже не просматривалось. За оставшиеся четыре раунда бой невозможно было выиграть. Смысли тогда его продолжать при таком избиении?

Но рефери к сожалению не остановил бой, чтобы сохранить здоровье и жизнь Максу, он продолжал участвовать в избиении Макса, на потеху и зрелище зрителям...

P. S. Это мое личное мнение! Но сколько людей, столько и мнений», – написал Ковалев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev) 24 Июл 2019 в 12:23 PDT

«Макс уже был в реанимации. Ему нельзя было пропускать по голове». Партнер по сборной вспоминает Дадашева