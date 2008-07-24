Сергей Ковалев: «Рефери продолжал участвовать в избиении Дадашева, на потеху зрителям»

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев назвал виновного в смерти Максима Дадашева, который накануне скончался о травм, полученных в бою с Субриэлем Матиасом.
«Все, кто считает, что тренер уговаривал Максима остановить бой, то ошибаются. Бадди для себя уже решил остановить бой и не выпускать Максима на 12 раунд. Эти слова, кажущиеся уговором, остановить бой, лишь формальность, чтобы не быть в конфликте с боксёером. Ведь никто не думал о печальном.
Бадди, хоть и опытный тренер, но немного тоже опоздал с остановкой боя. Но ведь никто, кроме Макса не чувствовал пропущенных им ударов и его состояние, поэтому винить угол неуместно.
Я считаю, что грубейшую ошибку допустил рефери этого боя. Это ведь не дворник с улицы, а человек, обученный судить боксерские поединки. Он должен был здраво оценить нулевые шансы на победу Дадашева, уже после 8 раунда. За эти 8 раундов уже было понятно, что практически все раунды Макс проиграл и шансов на победу нокаутом, даже не просматривалось. За оставшиеся четыре раунда бой невозможно было выиграть. Смысли тогда его продолжать при таком избиении?
Но рефери к сожалению не остановил бой, чтобы сохранить здоровье и жизнь Максу, он продолжал участвовать в избиении Макса, на потеху и зрелище зрителям...
P. S. Это мое личное мнение! Но сколько людей, столько и мнений», – написал Ковалев.
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