Реклама 18+
Реклама 18+

Андрей Орловский: «Ну какой реванш с Дациком, господи! Толстая туша ходит по рингу, руками машет»

Теги UFC MMA Андрей Орловский тяжелый вес (MMA) Вячеслав Дацик Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Андрей Орловский высказался на тему реванша с Вячеславом Дациком, которому проиграл нокаутом в 1999 году.

«С Дациком была странная история. Он ко мне перед боем подходит и говорит: «Давай на публику поработаем. Первый раунд ты меня бьешь, второй – я тебя. А в третьем всерьез подеремся».

Я, дурачок, думал, что сейчас ему в первом накидаю. В итоге забыл о защите и попался на удар.

Реванш? Ну какой Дацик, господи! Двадцать лет назад я допустил ошибку, куда мне с ним сейчас драться? Толстая туша ходит по рингу, руками машет. Вообще ни о чем», – сказал Орловский.

Следующий поединок Орловский проведет 20 июля против Бена Ротвелла.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться