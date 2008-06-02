Андрей Орловский: «Ну какой реванш с Дациком, господи! Толстая туша ходит по рингу, руками машет»

Боец UFC Андрей Орловский высказался на тему реванша с Вячеславом Дациком, которому проиграл нокаутом в 1999 году.

«С Дациком была странная история. Он ко мне перед боем подходит и говорит: «Давай на публику поработаем. Первый раунд ты меня бьешь, второй – я тебя. А в третьем всерьез подеремся».

Я, дурачок, думал, что сейчас ему в первом накидаю. В итоге забыл о защите и попался на удар.

Реванш? Ну какой Дацик, господи! Двадцать лет назад я допустил ошибку, куда мне с ним сейчас драться? Толстая туша ходит по рингу, руками машет. Вообще ни о чем», – сказал Орловский.

Следующий поединок Орловский проведет 20 июля против Бена Ротвелла.