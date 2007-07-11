Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор вошел в топ-100 самых высокооплачиваемых селебрити Forbes.

Макгрегор – единственный боец ММА, попавший в список. Ирландец занял 65-е место.

Его заработок за 2018 год составил около 47 миллионов долларов. По информации Forbes, Конор заработал за бой с Хабибом около 30 млн долларов (гарантированный гонорар и бонусы за продажу платных трансляций). 5 млн долларов Макгрегор заработал по контракту с Reebok. Также в совокупный заработок вошли доходы от продаж виски Proper 12.

В 2018 году Макгрегор провел один поединок в UFC – в октябре он проиграл болевым приемом в четвертом раунде чемпиону легкого дивизиона Хабибу Нурмагомедову.

Первое место заняла певица Тейлор Свифт, заработавшая 185 млн долларов. Самым высокооплачиваемым спортсменом стал Лионель Месси (127 млн долларов). Чемпион WBC, WBA и IBF в среднем весе и чемпион WBA Regular во втором среднем весе Сауль Альварес заработал около 94 млн долларов – мексиканец занял десятое место.

С полным списком Forbes можно ознакомиться здесь.

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