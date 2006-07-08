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Отец Хабиба: «Диас хочет без очереди получить то, чего заслуживает»

Теги UFC MMA Нэйт Диас Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов UFC 239 Бокс/MMA/UFC

Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал стычку сына с американцем Нэйтом Диасом на UFC 239 в Лас-Вегасе.

«Этот парень хочет без очереди получить, чего заслуживает. Сколько мы просили его и Энтони Петтиса на бой, было очень тяжело договориться с ними, но UFC может дать такую возможность этому парню», – написал Абдулманап в инстаграме.

 
 
 
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Публикация от Abdulmanap_nurmagomedov (@abdulmanap.nurmagomedov)

Конфликт между россиянином и американцем возник после того, как Диас подошел к команде Нурмагомедова и стал что-то говорить и показывать пальцами.

Диас не дрался с 2016 года и должен вернуться в октагон в августе в поединке против Энтони Петтиса.

Хабиба и Диаса успокаивали охранники. Бойцы хотели помахаться во время UFC 239

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