Менеджер Хабиба: «Никакой раскрутки боя с Диасом нет. Нэйт только пальцами что-то показывал»

Менеджер Ризван Магомедов, представляющий интересы чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал подробности стычки с американским бойцом Нэйтом Диасом на турнире UFC 239.

«Никакой раскрутки боя нет, да и стычки как таковой не было. Только пальцами показывал и что-то говорил Диас. Что там случилось? Он мимо проходил, что-то сказал, затем Хабиб его попросил подойти, но он только кричал что-то издалека.

Секьюрити вовремя вмешались, и все. Никакого развития ситуации нет, конфликта тоже нет. Так что даже и сказать про это больше нечего», – сообщил Магомедов.

В 2015 году бойцы уже подрались во время турнира WSOF.