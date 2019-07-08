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    Менеджер Хабиба: «Никакой раскрутки боя с Диасом нет. Нэйт только пальцами что-то показывал»

    Теги UFC MMA Нэйт Диас Хабиб Нурмагомедов UFC 239 Бокс/MMA/UFC

    Менеджер Ризван Магомедов, представляющий интересы чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал подробности стычки с американским бойцом Нэйтом Диасом на турнире UFC 239.

    «Никакой раскрутки боя нет, да и стычки как таковой не было. Только пальцами показывал и что-то говорил Диас. Что там случилось? Он мимо проходил, что-то сказал, затем Хабиб его попросил подойти, но он только кричал что-то издалека.

    Секьюрити вовремя вмешались, и все. Никакого развития ситуации нет, конфликта тоже нет. Так что даже и сказать про это больше нечего», – сообщил Магомедов.

    В 2015 году бойцы уже подрались во время турнира WSOF.

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