Дэйна Уайт: «Не вижу проблем, если Конор появится на бое Хабиба с Порье в Абу-Даби»

Президент UFC Дэйна Уайт не против увидеть Конора Макгрегора на поединке за титул в легком весе Хабиб – Порье, который пройдет на UFC 242 в Абу-Даби.

«Конор может там появиться. Он не говорил мне, будет ли он на этом турнире. Я не делаю никаких суперновостей, но он может появиться на поединке Хабиба с Порье.

Я искренне верю, что люди в регионе [Ближний Восток] любят и Макгрегора тоже. Знаю, что они серьезнее воспринимают слова. Но Хабиб выиграл тот бой, несмотря на весь трэшток. Эти парни искренне не любят друг друга, но это часть бизнеса.

Я не думаю, что могут возникнуть проблемы на культурной почве с появлением Конора Макгрегора в Абу-Даби. Я не вижу никаких проблем», – сказал Уайт.

Бой Хабиб – Порье пройдет на UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

Билеты на бой Хабиба в Абу-Даби продали за два дня. Его обожают на востоке