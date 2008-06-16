Диллиан Уайт про Фьюри: «Моя мать вырубила бы бомжару Шварца за один раунд. Цыганский бомж в бомжацком городе»

Британский тяжеловес Диллиан Уайт поделился мнением о поединке против Тома Шварца.

«Не могу поверить, что я остался смотреть этот дурацкий бой.

Тайсону Фьюри должно быть стыдно за себя из-за того, что он избегает боя со мной и боксирует с такими болванами.

Моя мать вырубила бы бомжару Тома за один раунд. Цыганский бомж в бомжацком городе», – написал Уайт.

Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца во втором раунде. Бой прошел в Лас-Вегасе.

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