Диллиан Уайт про Фьюри: «Моя мать вырубила бы бомжару Шварца за один раунд. Цыганский бомж в бомжацком городе»

Британский тяжеловес Диллиан Уайт поделился мнением о поединке Тайсона Фьюри против Тома Шварца.
«Не могу поверить, что я остался смотреть этот дурацкий бой.
Тайсону Фьюри должно быть стыдно за себя из-за того, что он избегает боя со мной и боксирует с такими болванами.
Моя мать вырубила бы бомжару Тома за один раунд. Цыганский бомж в бомжацком городе», – написал Уайт.
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца во втором раунде. Бой прошел в Лас-Вегасе.
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