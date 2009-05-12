UFC 237. Андраде нокаутировала Намаюнас слэмом и стала чемпионом, Волкановски победил Альдо и другие результаты

Сегодня в Рио-де-Жанейро прошел UFC 237.

Главным поединком вечера стало противостояние Роуз Намаюнас (8-4) и Джессики Андраде (20-6), на кону которого стоял титул чемпионки в наилегчайшем весе. Андраде победила нокаутом во втором раунде.

Также на этом турнире Жозе Альдо (28-5) проиграл Алексу Волкановски (20-1). Это седьмая победа подряд Волкановского в UFC. Андерсон Силва (34-10, 1 NC) проиграл Джареду Канноньеру (12-4) техническим нокаутом в первом раунде: американец пробил лоу-кик, после чего Силва не смог продолжать бой из-за травмы.

Основной кард:

Джессика Андраде победила Роуз Намаюнас нокаутом во втором раунде (слэм, бой за титул в минимальном весе);

Джаред Канноньер победил Андерсона Силву техническим нокаутом в первом раунде (лоу-кик);

Алекс Волкановски победил Жозе Альдо единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Лауреано Старополи победил Тиаго Алвеса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Ирен Алдана победила Бет Коррейю болевым приемом в третьем раунде (рычаг локтя);

Предварительный кард:

Райан Спэнн победил Антонио Рожерио Ногейру нокаутом в первом раунде (удары руками);

Тиаго Мойзес победил Курт Холобау единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27);

Уоррли Алвес победил Серхио Мораеса нокаутом в третьем раунде (удар рукой);

Клэй Гуида победил Би Джея Пенна единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27);

Луана Каролина победил Присцилу Качоэйру единогласным решением судей (30-26, 30-26, 29-27);

Раони Барселос победил Карлоса Хуачина техническим нокаутом во втором раунде (удары руками и локтями);

Вивиан Араужо победила Талиту Бернардо нокаутом в третьем раунде (удар рукой).