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    Тони Фергюсон 8 июня встретится с Дональдом Серроне на UFC 238 в Чикаго

    Теги легкий вес UFC Дональд Серроне Тони Фергюсон UFC 238 Бокс/MMA/UFC

    Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон 8 июня встретится с Дональдом Серроне на UFC 238 в Чикаго.

    На счету Фергюсона 24 победы и три поражения. Он выиграл 11 боев подряд в UFC.

    У Серроне 36 побед, 11 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. В 2019-м Ковбой вернулся в легкий вес из полусреднего и выиграл у Александра Эрнандеса и Эла Яквинты.

    В марте супруга Фергюсона Кристина сообщила, что у мужа серьезные проблемы с психикой. На этой неделе Тони встречался с представителями UFC.

    Главным боем UFC 238 станет бой за титул в легчайшем весе между Генри Сехудо и Марлоном Мораесом.

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