Президент Bellator: «Через пару недель мы встретимся с Федором Емельяненко и поговорим о его планах»

Президент Bellator Скотт Кокер поделился планами на российского бойца Федора Емельяненко.

«Я еще не говорил с Федором [о продолжении карьеры]. Он сейчас в Москве, но мы встретимся с ним в мае на Bellator 221 в Чикаго. И я собираюсь поинтересоваться, какие у него планы и что он хочет делать.

Если он хочет продолжать, я бы с удовольствием организовал для него почетный тур: три боя – в Японии, США и Москве. Но он может ответить: «Нет, мне это неинтересно, я буду работать в правительстве». Или что-то другое.

Я не знаю, какие у него планы. Через пару недель мы встретимся, и у меня будет более четкое понимание того, что он хочет делать», – сказал Кокер.

Федор Емельяненко в финале гран-при тяжеловесов Bellator проиграл за 35 секунд Райану Бэйдеру.