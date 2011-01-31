Тренер Емельяненко: «После боя Федор сказал: «Я счастлив. Теперь я свободен!»

Тренер Федора Емельяненко Питер Тайссе рассказал о проблемах бойца перед боем с Райаном Бэйдером.

«Перед боем я не ожидал, что так будет. У Федора были проблемы с левым коленом, оно болело. Плечо тоже было не в порядке. Но тем не менее, такого исхода я не ожидал.

Думал о том, чтобы снять Федора с боя. Обычно, когда у тебя есть травма, ты пытаешься ее залечить. Я назначил ему встречу с врачом в Голландии, но он не пошел. Он хотел работать. Он хотел драться. Но когда у тебя проблемы с коленом, тебе нужно сделать определенные процедуры. Он отказался, причину я не знаю.

После боя он сказал: «Я счастлив. Теперь я свободен!» До боя он нервничал. К нему приехали люди из России, какие-то ребята из цирка (очевидно речь про братьев Запашных – Sports.ru). Давление было слишком большим, возможно, это ему помешало.

Обычно он бьет первым. Сейчас было иначе, он слишком долго ждал. Почему? Может, он ожидал от соперника тейкдауна. После боя я с ним не говорил. Он был у врача, а потом общался со своими ребятами из России. У нас не было времени поговорить», – сказал Тайссе.

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