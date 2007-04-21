Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Хабиб Нурмагомедов: «Я уважаю Порье, но изобью его так же, как делал это с другими»

    Теги UFC Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о предстоящем бое с Дастином Порье.

    «Порье показал очень качественный бой против Холлоуэя. Честно, я думал, что Макс побьет его. Перед боем мы общались с ребятами в зале, с моей командой, с отцом – и я всем сказал, что уверен – Макс выиграет. Но Дастин впечатлил.

    У него отличный бокс, который постоянно развивается. Он здорово прибавил именно в работе ног. Он довольно неплох на земле. Реально неплох. Я давно слежу за ним и вижу его прогресс.

    Мне остается только одно – повалить этого парня и избить, как других соперников. Я уважаю его, но изобью так же, как остальных. Всего 5 месяцев и нас всех ждет отличный бой», – рассказал Нурмагомедов.

    Поединок Дастина Порье и Хабиба Нурмагомедова ориентировочно пройдет в сентябре 2019-го в Абу-Даби.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться