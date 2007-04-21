Хабиб Нурмагомедов: «Я уважаю Порье, но изобью его так же, как делал это с другими»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о предстоящем бое с Дастином Порье.

«Порье показал очень качественный бой против Холлоуэя. Честно, я думал, что Макс побьет его. Перед боем мы общались с ребятами в зале, с моей командой, с отцом – и я всем сказал, что уверен – Макс выиграет. Но Дастин впечатлил.

У него отличный бокс, который постоянно развивается. Он здорово прибавил именно в работе ног. Он довольно неплох на земле. Реально неплох. Я давно слежу за ним и вижу его прогресс.

Мне остается только одно – повалить этого парня и избить, как других соперников. Я уважаю его, но изобью так же, как остальных. Всего 5 месяцев и нас всех ждет отличный бой», – рассказал Нурмагомедов.

Поединок Дастина Порье и Хабиба Нурмагомедова ориентировочно пройдет в сентябре 2019-го в Абу-Даби.