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    Хабиб о Коноре: «Лет десять назад я бы мог найти его и разобраться, чтобы никто не узнал. Давно бы с ним вопрос решил»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Хабиб — Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о поведении Конора Макгрегора.

    «Он с 2016 года ничего не выигрывал, а на дворе уже 2019-й. Если бы он столько не выигрывал и еще и ничего не писал, о нем бы давно забыли. Он просто хочет быть в теме. Я это понимаю, но многие не понимают.

    Он вырос в других условиях. Он если что-то говорит, то это ничего не значит. А мы выросли в условиях, что если ты что-то говоришь, то отвечаешь за свои слова.

    Лет десять назад я мог бы с ним встретиться и разобраться, чтобы никто не узнал. Была бы моя воля, я бы давно с ним вопрос решил бы», – сказал Нурмагомедов.

    В октябре прошлого года Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову болевым приемом на UFC 229.

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