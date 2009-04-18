Хабиб о Коноре: «Лет десять назад я бы мог найти его и разобраться, чтобы никто не узнал. Давно бы с ним вопрос решил»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о поведении Конора Макгрегора.

«Он с 2016 года ничего не выигрывал, а на дворе уже 2019-й. Если бы он столько не выигрывал и еще и ничего не писал, о нем бы давно забыли. Он просто хочет быть в теме. Я это понимаю, но многие не понимают.

Он вырос в других условиях. Он если что-то говорит, то это ничего не значит. А мы выросли в условиях, что если ты что-то говоришь, то отвечаешь за свои слова.

Лет десять назад я мог бы с ним встретиться и разобраться, чтобы никто не узнал. Была бы моя воля, я бы давно с ним вопрос решил бы», – сказал Нурмагомедов.

В октябре прошлого года Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову болевым приемом на UFC 229.

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