Конор Макгрегор стал амбассадором букмекерской компании Parimatch

Букмекерская компания Parimatch подписала контракт с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Ирландец станет их амбассадором.

«Мы очень рады, что Конор стал бренд-амбассадором Parimatch и представит обновленное, яркое, энергичное и дерзкое лицо бренда. Мы намерены взбодрить рынок», – сообщил управляющий партнер Parimatch в России Игорь Вишняков.

«Для меня не существует преград – я всегда сосредоточен на победе! Я горжусь тем, что являюсь частью Parimatch и смогу поделиться с вами своим упорством и силой. Я всегда наслаждаюсь смелыми испытаниями, и я уже заряжен побеждать с Parimatch!» – заявил Конор Макгрегор

Компания представила новый дизайн промо-роликом с Исламом Бадурговым – пранкером, который изображал Макгрегора на пляже Лос-Анжелеса, а теперь готовится к дебюту в ММА в его зале SBG.

На роль в видео Бадургова утвердил сам Конор: «Ислам – отличный парень в прекрасной физической форме. Мне нравится его смелость, дерзость и чувство юмора».



