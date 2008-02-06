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    Конор Макгрегор стал амбассадором букмекерской компании Parimatch

    Теги UFC Ставки на спорт Конор Макгрегор ПариМатч Ставки на UFC Бокс/MMA/UFC

    Букмекерская компания Parimatch подписала контракт с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Ирландец станет их амбассадором.

    «Мы очень рады, что Конор стал бренд-амбассадором Parimatch и представит обновленное, яркое, энергичное и дерзкое лицо бренда. Мы намерены взбодрить рынок», – сообщил управляющий партнер Parimatch в России Игорь Вишняков.

    «Для меня не существует преград – я всегда сосредоточен на победе! Я горжусь тем, что являюсь частью Parimatch и смогу поделиться с вами своим упорством и силой. Я всегда наслаждаюсь смелыми испытаниями, и я уже заряжен побеждать с Parimatch!» – заявил Конор Макгрегор

    Компания представила новый дизайн промо-роликом с Исламом Бадурговым – пранкером, который изображал Макгрегора на пляже Лос-Анжелеса, а теперь готовится к дебюту в ММА в его зале SBG.

    На роль в видео Бадургова утвердил сам Конор: «Ислам – отличный парень в прекрасной физической форме. Мне нравится его смелость, дерзость и чувство юмора».

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