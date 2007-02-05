Артем Лобов: «Насколько я могу судить, я один из самых успешных бойцов в мире»

Боец ММА Артем Лобов считает себя одним из самых успешных бойцов в мире.



«Что вы считаете успехом в нашем спорте? Что его определяет? Ты успешен, если у тебя рекорд 10-0, но никто не смотрит твои бои? Это успех? Поверь, твой банковский счет скажет обратное.



После стольких лет в спорте я как никогда понимаю, что успех заключается в том, сколько людей смотрит твои бои. Если никто не смотрит, то неважно, чего ты там достиг – ты неуспешный.



Для меня успех, это когда твои бои смотрят и следят за тем, что ты делаешь. Насколько я могу судить, я один из самых успешных бойцов в мире», – сказал Лобов.



Лобов – Чак Норрис мира ММА. Проиграл 5 из 7 боев в UFC, но все равно Легенда



