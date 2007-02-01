Артем Лобов об уходе из UFC: «Тухугова отстранили на целый год, а я оставался из-за этого боя»

Экс-боец UFC Артем Лобов рассказал, почему покинул промоушен.



«Не последнюю роль сыграл тот факт, что [Зубайру] Тухугова отстранили на целый год. А я оставался в UFC из-за этого боя.



Узнав об отстранении, я понял, что сейчас есть варианты драться гораздо чаще и заработать больше. Мой менеджер часто звонил и говорил, что предложений много, но я не мог ими воспользоваться. А так, я попросил UFC, чтобы они меня отпустили и дали драться.



Я понимаю их, у них свои планы, но я люблю постоянно выступать. До UFC я дрался раз в 41 день. Люблю часто выступать. UFC пошли мне навстречу и отпустили.



Я готов зарубиться с лучшими в мире. Никогда не отказывался от вызовов, и это не изменится. Посмотрим, как пройдет этот год», – сказал Лобов.



Во вторник Артем Лобов объявил, что попросил UFC освободить его от контракта.



Лобов – Чак Норрис мира ММА. Проиграл 5 из 7 боев в UFC, но все равно Легенда