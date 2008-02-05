Рамзан Кадыров подарил отцу Хабиба «Мерседес»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что Рамзан Кадыров подарил «Мерседес» его отцу.
«Вот такой подарок отцу сегодня подъехал с Чечни. Большое спасибо, брат Рамзан Кадыров, за такой подарок, и самое главное за внимание, которое вы уделяете не только моему отцу, мне лично, но и очень многим семьям Дагестана. Я лично знаю очень много достойных поступков, которые вы совершили по отношению к братскому народу Дагестана.
Пусть Всевышний дарует вам долгих лет жизни, чтоб и дальше служили своему чеченскому народу, и самое главное здоровья и имана всей вашей семье», – написал Хабиб в инстаграме.
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