Рамзан Кадыров: «Для боя Флойда в России нужно минимум 200-250 млн долларов. Эти деньги у нас еще не выплачиваются»

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что бой Хабиба против Флойда в России невозможен.

«На самом деле не только в Грозном, но и в России, по моим подсчетам и пониманию, бой провести невозможно.

Мэйвезер – самый дорогой спортсмен, легенда истории, института бокса. И Хабиб тоже один из лучших бойцов в своем направлении.

Для приезда Мэйвезера в Россию и проведения боя нужно минимум 200-250 млн долларов, такие деньги у нас еще не выплачиваются.

Я не думаю, что Хабиб с ним будет боксировать. Хабиб не проиграл еще ни разу, зачем ему этот проигрыш. В моем понимании, это реклама.

Когда Флойд приезжал в Грозный, [говорил] – я хочу построить дом в Грозном, хочу жить в Грозном, хочу получить гражданство России», – рассказал Кадыров.

Хабиб заявил, что хочет подраться с Флойдом в Москве и собрать 100 тысяч зрителей.

Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг