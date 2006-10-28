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    Рамзан Кадыров: «Для боя Флойда в России нужно минимум 200-250 млн долларов. Эти деньги у нас еще не выплачиваются»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший бизнес Рамзан Кадыров Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что бой Хабиба против Флойда в России невозможен.

    «На самом деле не только в Грозном, но и в России, по моим подсчетам и пониманию, бой провести невозможно.

    Мэйвезер – самый дорогой спортсмен, легенда истории, института бокса. И Хабиб тоже один из лучших бойцов в своем направлении.

    Для приезда Мэйвезера в Россию и проведения боя нужно минимум 200-250 млн долларов, такие деньги у нас еще не выплачиваются.

    Я не думаю, что Хабиб с ним будет боксировать. Хабиб не проиграл еще ни разу, зачем ему этот проигрыш. В моем понимании, это реклама.

    Когда Флойд приезжал в Грозный, [говорил] – я хочу построить дом в Грозном, хочу жить в Грозном, хочу получить гражданство России», – рассказал Кадыров.

    Хабиб заявил, что хочет подраться с Флойдом в Москве и собрать 100 тысяч зрителей.

    Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг

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