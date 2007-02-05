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    Александр Емельяненко проведет следующий бой 4 мая в Челябинске

    Теги Александр Емельяненко RCC Бокс/MMA/UFC

    Александр Емельяненко проведет следующий бой 4 мая в рамках промоушена RCC.

    «Уже точно шестой турнир пройдет в Челябинске. Он станет первым полноценным турниром по смешанным единоборствам для города. Планируем, что в главном бою вечера выступит Александр Емельяненко.

    Мы рассматриваем несколько вариантов иностранных соперников для него, в том числе и Франсимара Барросо, с которым Александр должен был драться в декабре», – сказал исполнительный директор промоушена Николай Клименко.

    Александр Емельяненко должен был драться на пятом турнире промоушена в декабре, но снялся из-за травмы. В последнем бою Александр подрался вничью с Тони Джонсоном.

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