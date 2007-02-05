Александр Емельяненко проведет следующий бой 4 мая в Челябинске

проведет следующий бой 4 мая в рамках промоушена RCC.



«Уже точно шестой турнир пройдет в Челябинске. Он станет первым полноценным турниром по смешанным единоборствам для города. Планируем, что в главном бою вечера выступит Александр Емельяненко.



Мы рассматриваем несколько вариантов иностранных соперников для него, в том числе и Франсимара Барросо, с которым Александр должен был драться в декабре», – сказал исполнительный директор промоушена Николай Клименко.



Александр Емельяненко должен был драться на пятом турнире промоушена в декабре, но снялся из-за травмы. В последнем бою Александр подрался вничью с Тони Джонсоном.