Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Диллон Дэнис – Хабибу: «Ты сбежал, чтобы я не разукрасил тебя, как рождественскую елку»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Диллон Дэнис Бокс/MMA/UFC

    Спарринг-партнер Конора Диллон Дэнис рассказал, что несколько раз ударил Хабиба перед тем, как их разняли, но затем друзья Нурмагомедова напали на него сзади.

    «Хабиб, ты схавал прекрасный по таймингу контрудар с правой, когда приземлялся, плюс принял несколько апперкотов из клинча. Ты сбежал, чтобы я не разукрасил тебя, как рождественскую елку.

    Пока меня сдерживала охрана, твои друзья напали сзади и били меня по затылку. Так чья там команда благородна?» – подписал Дэнис видео.

     
     
     
    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Dillon Danis (@dillondanis)

    После победы над Конором Макгрегором на UFC 229 Хабиб выпрыгнул из клетки и напал на Диллона Дэниса. После этого завязалась массовая драка.

    Хабиб полез драться со спарринг-партнером Конора, который называл себя улучшенной версией Хабиба

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей