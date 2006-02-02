Диллон Дэнис – Хабибу: «Ты сбежал, чтобы я не разукрасил тебя, как рождественскую елку»

Спарринг-партнер Конора Диллон Дэнис рассказал, что несколько раз ударил Хабиба перед тем, как их разняли, но затем друзья Нурмагомедова напали на него сзади.



«Хабиб, ты схавал прекрасный по таймингу контрудар с правой, когда приземлялся, плюс принял несколько апперкотов из клинча. Ты сбежал, чтобы я не разукрасил тебя, как рождественскую елку.



Пока меня сдерживала охрана, твои друзья напали сзади и били меня по затылку. Так чья там команда благородна?» – подписал Дэнис видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dillon Danis (@dillondanis) 2 Фев 2019 в 10:48 PST

После победы над Конором Макгрегором на UFC 229 Хабиб выпрыгнул из клетки и напал на Диллона Дэниса. После этого завязалась массовая драка.



Хабиб полез драться со спарринг-партнером Конора, который называл себя улучшенной версией Хабиба