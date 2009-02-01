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    Хабиб о реалити-шоу в Казахстане: «Я не в курсе даже»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что ничего не знает о казахстанском шоу, которое он якобы будет вести.

    «А я не в курсе даже. Устаю читать про себя в интернете», – написал Хабиб в инстаграме.

    Ранее на казахстанском сайте BNEWS появилась информация, что Хабиб станет ведущим реалити-шоу The Nomads, где известные спортсмены соревнуются в физической силе и интеллектуальных конкурсах.

    Хабиба отстранили на 9 месяцев, он вернется не раньше осени

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