Хабиб о реалити-шоу в Казахстане: «Я не в курсе даже»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что ничего не знает о казахстанском шоу, которое он якобы будет вести.



«А я не в курсе даже. Устаю читать про себя в интернете», – написал Хабиб в инстаграме.



Ранее на казахстанском сайте BNEWS появилась информация, что Хабиб станет ведущим реалити-шоу The Nomads, где известные спортсмены соревнуются в физической силе и интеллектуальных конкурсах.



Хабиба отстранили на 9 месяцев, он вернется не раньше осени