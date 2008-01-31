Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Дэйна Уайт: «Хабиб должен подраться с Фергюсоном, а Конор с Серроне. Если оба победят, тогда сделаем реванш»

    Теги UFC Дэйна Уайт Нэйт Диас Ник Диас легкий вес (MMA) Дональд Серроне Конор Макгрегор Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

    Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о возможных боях в легком дивизионе.

    «Мне нравится бой Макгрегор – Серроне. Оба парня вызвали друг друга. Вспомните хоть один скучный бой с участием «Ковбоя»? Я вам помогу: такого никогда не было. Он ворвался в топ-10 – он просто воин. У него только что был невероятный бой [с Эрнандесом]. 

    Конор вообще сражался с любым соперником, которого ему предлагали. Если эти двое хотят подраться, то я только за.

    Реванш Хабиб – Конор? Я не хочу говорить никогда, но он пройдет не сейчас. Нурмагомедов отстранен. Думаю, Хабиб должен подраться с Фергюсоном, а Конор с Серроне. Если они оба победят, тогда мы сделаем реванш.

    Трилогия Конор – Диас? Никогда! Братья Диасы не хотят драться», – сказал Уайт.

    Хабиб Нурмагомедов отстранен NSAC до 6 июля. 

    Хабиба отстранили на 9 месяцев, он вернется не раньше осени

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться