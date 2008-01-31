Дэйна Уайт: «Хабиб должен подраться с Фергюсоном, а Конор с Серроне. Если оба победят, тогда сделаем реванш»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о возможных боях в легком дивизионе.

«Мне нравится бой Макгрегор – Серроне. Оба парня вызвали друг друга. Вспомните хоть один скучный бой с участием «Ковбоя»? Я вам помогу: такого никогда не было. Он ворвался в топ-10 – он просто воин. У него только что был невероятный бой [с Эрнандесом].

Конор вообще сражался с любым соперником, которого ему предлагали. Если эти двое хотят подраться, то я только за.

Реванш Хабиб – Конор? Я не хочу говорить никогда, но он пройдет не сейчас. Нурмагомедов отстранен. Думаю, Хабиб должен подраться с Фергюсоном, а Конор с Серроне. Если они оба победят, тогда мы сделаем реванш.

Трилогия Конор – Диас? Никогда! Братья Диасы не хотят драться», – сказал Уайт.

Хабиб Нурмагомедов отстранен NSAC до 6 июля.

Хабиба отстранили на 9 месяцев, он вернется не раньше осени