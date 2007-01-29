Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заявил, что сын ничего не знал об избиении комика Эльдара Иразиева его друзьями. Chernovik.net пишет, что на Иразиева напали из-за оскорбительных сообщений в адрес Хабиба.
«Мы с Хабибом были в отъезде, не знали, что случилось. Там были другие ребята, но зачем это все раздувать? Нурмагомедовых семь человек. Там были вообще другие ребята. Может, кому-то хайпа захотелось, начали писать про Хабиба.
Надо вам узнать что-то — спросите у Хабиба или спросите у Иразиева. А вокруг зачем все это раздувать? Неприятно даже слышать было это. Пока я не увижу их обоих (Иразиева и Магомедова Магомедова – одного из нападавших – Sports.ru), зачем я буду что-то говорить?» – сказал Абдулманап Нурмагомедов.
В Махачкале избили известного комика. Говорят, за оскорбление Хабиба
Отец Хабиба об избиении комика: «Нурмагомедовых семь человек. Там были вообще другие ребята»
Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заявил, что сын ничего не знал об избиении комика Эльдара Иразиева его друзьями. Chernovik.net пишет, что на Иразиева напали из-за оскорбительных сообщений в адрес Хабиба.