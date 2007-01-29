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    Отец Хабиба об избиении комика: «Нурмагомедовых семь человек. Там были вообще другие ребята»

    Теги Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заявил, что сын ничего не знал об избиении комика Эльдара Иразиева его друзьями. Chernovik.net пишет, что на Иразиева напали из-за оскорбительных сообщений в адрес Хабиба.

    «Мы с Хабибом были в отъезде, не знали, что случилось. Там были другие ребята, но зачем это все раздувать? Нурмагомедовых семь человек. Там были вообще другие ребята. Может, кому-то хайпа захотелось, начали писать про Хабиба.

    Надо вам узнать что-то — спросите у Хабиба или спросите у Иразиева. А вокруг зачем все это раздувать? Неприятно даже слышать было это. Пока я не увижу их обоих (Иразиева и Магомедова Магомедова – одного из нападавших – Sports.ru), зачем я буду что-то говорить?» – сказал Абдулманап Нурмагомедов.

    В Махачкале избили известного комика. Говорят, за оскорбление Хабиба

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