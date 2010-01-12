Отец Нурмагомедова: «С Хабибом не будет никаких переговоров, пока Тухугову не обеспечат комфортные условия в UFC»

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап подтвердил, что сын уйдет из UFC, если промоушен уволит Зубайру Тухугова за участие в драке после UFC 229 в Лас-Вегасе.

«Хабиб однозначно заявил, что его не будет в UFC, если будет уволен Зубайра. Это точно. В этой ситуации уже не важны деньги – на первый план выходят отношения с соседями и друзьями. Хабиб оставляет одного из своей команды, а сам двигается дальше. Человек готовил Хабиба в лагерях к боям больше пяти лет. Как это выглядит? Я бы сказал, что это выглядит чуть-чуть мерзко. Это не по-нашему.

С Хабибом никаких переговоров не будет, пока Зубайре не обеспечат комфортные условия в UFC», – сказал Нурмагомедов.

Зубайра Тухугов залез в октагон после UFC 229 и ударил Конора Макгрегора. Дэйна Уайт сразу после турнира заявил, что чеченский боец может быть уволен из UFC.

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