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    Федор про прыжок Хабиба: «Профессионал не должен давать волю эмоциям»

    Теги Федор Емельяненко Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Боец Bellator Федор Емельяненко прокомментировал поведение Хабиба Нурмагомедова после боя с Конором Макгрегором.

    «Тяжелое впечатление на меня это произвело. Наверно, это был эмоциональный всплеск на все то, что произошло до боя. Но я думаю, что профессионал должен оставаться профессионалом и не давать волю эмоциям», – сказал Федор.

    Хабиб после боя с Конором перепрыгнул через клетку и набросился на тренеров ирландца. Федор Емельяненко 26 января встретится с Райаном Бэйдером в финале гран-при тяжеловесов Bellator.

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