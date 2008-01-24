Федор про прыжок Хабиба: «Профессионал не должен давать волю эмоциям»

Боец Bellator Федор Емельяненко прокомментировал поведение Хабиба Нурмагомедова после боя с Конором Макгрегором.

«Тяжелое впечатление на меня это произвело. Наверно, это был эмоциональный всплеск на все то, что произошло до боя. Но я думаю, что профессионал должен оставаться профессионалом и не давать волю эмоциям», – сказал Федор.

Хабиб после боя с Конором перепрыгнул через клетку и набросился на тренеров ирландца. Федор Емельяненко 26 января встретится с Райаном Бэйдером в финале гран-при тяжеловесов Bellator.