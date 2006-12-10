Денис Лебедев: «Если мы встретимся с Усиком, то это будет последний бой в моей карьере»

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев заявил, что может завершить карьеру после боя с Александром Усиком.

«Наши команды уже начали переговоры. Не знаю, насколько все реально, но таковы наши планы.

Сегодня Усик — номер 1 в боксе. Этот факт делает мою задачу более интересной. Любой боксер мечтает встретиться с сильнейшим. Плох тот солдат, что не мечтает однажды стать генералом. Я выйду на этот бой с желанием победить. Бой будет прекрасный, поскольку у нас очень разные стили.

И я совершенно точно могу заявить, что бой с Усиком, если он состоится, станет последним в моей карьере», — сказал Лебедев.

Ранее WBA постановила, что Александр Усик обязан до 10 марта встретиться с обязательным претендентом Денисом Лебедевым.