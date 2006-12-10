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    Денис Лебедев: «Если мы встретимся с Усиком, то это будет последний бой в моей карьере»

    Теги первый тяжелый вес Денис Лебедев Александр Усик Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев заявил, что может завершить карьеру после боя с Александром Усиком.

    «Наши команды уже начали переговоры. Не знаю, насколько все реально, но таковы наши планы.

    Сегодня Усик — номер 1 в боксе. Этот факт делает мою задачу более интересной. Любой боксер мечтает встретиться с сильнейшим. Плох тот солдат, что не мечтает однажды стать генералом. Я выйду на этот бой с желанием победить. Бой будет прекрасный, поскольку у нас очень разные стили.

    И я совершенно точно могу заявить, что бой с Усиком, если он состоится, станет последним в моей карьере», — сказал Лебедев.

    Ранее WBA постановила, что Александр Усик обязан до 10 марта встретиться с обязательным претендентом Денисом Лебедевым.

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