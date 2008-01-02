Флойд Мэйвезер: «Готовился ли я к бою с Насукавой? Нет»

Экс-чемпион мира по боксу заявил, что не тренировался перед боем с японцем Теншином Насукавой.



«Готовился ли я к бою с Теншином? Нет. Я заходил в зал пару раз, покружил там с Дакуаном Мэйсом, молодым восходящим чемпионом.

Я уже называю его чемпионом, потому что он может им стать, если будет слушать и набираться опыта», – сказал Мэйвезер.



31 декабря Флойд Мэйвезер трижды отправил Теншина Насукаву в нокдаун в первом раунде, и угол японца выбросил полотенце. Американец заявил, что получит за бой 9 миллионов долларов.



Флойд заработал 9 млн долларов, за две минуты вырубив 20-летнего японца. Гений!