Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Флойд Мэйвезер: «Готовился ли я к бою с Насукавой? Нет»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Тенсин Насукава Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер заявил, что не тренировался перед боем с японцем Теншином Насукавой.

    «Готовился ли я к бою с Теншином? Нет. Я заходил в зал пару раз, покружил там с Дакуаном Мэйсом, молодым восходящим чемпионом.

    Я уже называю его чемпионом, потому что он может им стать, если будет слушать и набираться опыта», – сказал Мэйвезер.

    31 декабря Флойд Мэйвезер трижды отправил Теншина Насукаву в нокдаун в первом раунде, и угол японца выбросил полотенце. Американец заявил, что получит за бой 9 миллионов долларов.

    Флойд заработал 9 млн долларов, за две минуты вырубив 20-летнего японца. Гений!

    Реклама 18+

    Опрос

    Бой Флойда и Насукавы – постановочный?

    9091 голос
    • Да
      56%
    • Нет
      44%

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться