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    Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб отдыхает в райском Дагестане. Он даже не думает о комиссии»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

    Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что боец не переживает по поводу заседания Атлетической комиссии штата Невада из-за драки после UFC 229.

    «Послушайте, Хабиб сейчас отдыхает и хорошо проводит время в райском Дагестане. Он даже не думает о комиссии. Никаких переживаний, пусть они делают свое дело.

    Что потом? Самый большой денежный бой. Хабибу не нужно драться с кем-то ради наследия. Его рекорд 27-0, 12-0 в UFC, он ни разу не был в нокдауне, не попадался на прием. И все это без запрещенных веществ. Мы говорим о величайшем бойце всех времен», – сказал Абдель-Азиз.

    В октябре Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После поединка Хабиб выпрыгнул из клетки и напал на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса. Заседание Атлетической комиссии по делу Нурмагомедова пройдет 29 января.

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