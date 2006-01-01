Конор – Мэйвезеру: «Эти 9 миллионов не удержат тебя в топе моего списка, пацан»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал победу Флойда Мэйвезера над Теншином Насукавой в Японии. По словам Флойда, за бой он заработал 9 миллионов долларов.



«Эти 9 миллионов не удержат тебя в топе моего списка [возможных соперников] надолго, пацан», – написал Конор в твиттере.



Флойд Мэйвезер нокаутировал Теншина Насукаву в первом раунде выставочного боя. В 2017-м боксер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде.



Флойд заработал 9 млн долларов, за две минуты вырубив 20-летнего японца. Гений!