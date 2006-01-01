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    Конор – Мэйвезеру: «Эти 9 миллионов не удержат тебя в топе моего списка, пацан»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал победу Флойда Мэйвезера над Теншином Насукавой в Японии. По словам Флойда, за бой он заработал 9 миллионов долларов.

    «Эти 9 миллионов не удержат тебя в топе моего списка [возможных соперников] надолго, пацан», – написал Конор в твиттере.

    Флойд Мэйвезер нокаутировал Теншина Насукаву в первом раунде выставочного боя. В 2017-м боксер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде.

    Флойд заработал 9 млн долларов, за две минуты вырубив 20-летнего японца. Гений!

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