Флойд Мэйвезер: «Я не долбаный дегенерат, чтобы драться в клетке»

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер рассказал о возможном бое с Хабибом Нурмагомедовым и планах относительно ММА.



«Я лицо единоборств в принципе – неважно, бокс это или ММА. Конор Макгрегор уже знает, что может произойти [когда связываешься со мной]. Теперь много болтает Хабиб. Он хочет боя – я позабочусь и о нем.



Если бой с Хабибом случится, то случится. Если нет, моя жизнь не станет хуже», – сказал Мэйвезер.



Также Мэйвезер заявил, что никогда не подерется по правилам смешанных единоборств.



«Я не долбаный дегенерат. Я не выйду в чью-то клетку делать то, что они хотят. Флойд Мэйвезер – боксер. И если кто-то хочет подраться, то это будет только в ринге».



Ранее отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что бой сына против Флойда Мэйвезера может пройти 4 мая на «Ахмат-Арене» в Грозном.