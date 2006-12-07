Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер рассказал о возможном бое с Хабибом Нурмагомедовым и планах относительно ММА.
«Я лицо единоборств в принципе – неважно, бокс это или ММА. Конор Макгрегор уже знает, что может произойти [когда связываешься со мной]. Теперь много болтает Хабиб. Он хочет боя – я позабочусь и о нем.
Если бой с Хабибом случится, то случится. Если нет, моя жизнь не станет хуже», – сказал Мэйвезер.
Также Мэйвезер заявил, что никогда не подерется по правилам смешанных единоборств.
«Я не долбаный дегенерат. Я не выйду в чью-то клетку делать то, что они хотят. Флойд Мэйвезер – боксер. И если кто-то хочет подраться, то это будет только в ринге».
Ранее отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что бой сына против Флойда Мэйвезера может пройти 4 мая на «Ахмат-Арене» в Грозном.
Флойд Мэйвезер: «Я не долбаный дегенерат, чтобы драться в клетке»
Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер рассказал о возможном бое с Хабибом Нурмагомедовым и планах относительно ММА.