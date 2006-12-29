UFC 232. Джонс встретится с Густафссоном, Ян против Силвы и другие бои

Сегодня ночью в Инглвуде пройдет UFC 232. Главным боев турнира станет встреча за вакантный титул в полутяжелом весе между Джоном Джонсом и Александром Густафссоном.

Основной кард:

Джон Джонс против Александра Густафссона (бой за титул в полутяжелом весе);

Крис Сайборг против Аманды Нуньес (бой за титул в женском полулегком весе);

Карлос Кондит против Майкла Кьезы;

Илир Латифи против Кори Андерсона;

Чед Мендес против Александра Волкановски.

Предварительный кард:

Андрей Орловский против Уолта Харриса;

Кэт Зингано против Меган Андерсон;

Дуглас Силва де Андраде против Петра Яна;

Би Джей Пенн против Райана Холла.

Ранние прелимы:

Андре Юэлл против Натаниэля Вуда;

Юрайя Холл против Бевона Льюиса;

Кертис Миллендер против Сияра Бахадурзада;

Брайан Келлехер против Монтела Джексона.

Начало боев – 2:15 по московскому времени. Основной кард – около 6 утра.

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