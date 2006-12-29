UFC 232. Джонс встретится с Густафссоном, Ян против Силвы и другие бои

Сегодня ночью в Инглвуде пройдет UFC 232. Главным боев турнира станет встреча за вакантный титул в полутяжелом весе между Джоном Джонсом и Александром Густафссоном.
Основной кард:
Джон Джонс против Александра Густафссона (бой за титул в полутяжелом весе);
Крис Сайборг против Аманды Нуньес (бой за титул в женском полулегком весе);
Карлос Кондит против Майкла Кьезы;
Илир Латифи против Кори Андерсона;
Чед Мендес против Александра Волкановски.
Предварительный кард:
Андрей Орловский против Уолта Харриса;
Кэт Зингано против Меган Андерсон;
Дуглас Силва де Андраде против Петра Яна;
Би Джей Пенн против Райана Холла.
Ранние прелимы:
Андре Юэлл против Натаниэля Вуда;
Юрайя Холл против Бевона Льюиса;
Кертис Миллендер против Сияра Бахадурзада;
Брайан Келлехер против Монтела Джексона.
Начало боев – 2:15 по московскому времени. Основной кард – около 6 утра.
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