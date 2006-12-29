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    UFC 232. Джонс встретится с Густафссоном, Ян против Силвы и другие бои

    Теги результаты UFC Андрей Орловский Би Джей Пенн Крис Жустино Джон Джонс Карлос Кондит Александр Густафссон Сияр Бахадурзада Майкл Кьеза Кэт Зингано Чед Мендеc Аманда Нуньес Петр Ян Илир Латифи Меган Андерсон Кори Андерсон Алекс Волкановски Дуглас Силва де Андраде Бокс/MMA/UFC

    Сегодня ночью в Инглвуде пройдет UFC 232. Главным боев турнира станет встреча за вакантный титул в полутяжелом весе между Джоном Джонсом и Александром Густафссоном.

    Основной кард: 

    Джон Джонс против Александра Густафссона (бой за титул в полутяжелом весе);

    Крис Сайборг против Аманды Нуньес (бой за титул в женском полулегком весе);

    Карлос Кондит против Майкла Кьезы;

    Илир Латифи против Кори Андерсона;

    Чед Мендес против Александра Волкановски.

    Предварительный кард:

    Андрей Орловский против Уолта Харриса;

    Кэт Зингано против Меган Андерсон;

    Дуглас Силва де Андраде против Петра Яна;

    Би Джей Пенн против Райана Холла.

    Ранние прелимы:

    Андре Юэлл против Натаниэля Вуда;

    Юрайя Холл против Бевона Льюиса;

    Кертис Миллендер против Сияра Бахадурзада;

    Брайан Келлехер против Монтела Джексона.

    Начало боев – 2:15 по московскому времени. Основной кард – около 6 утра.

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