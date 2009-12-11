Хабиб: «Надеюсь, NSAC определится с наказанием в этом году, но слово «наказание» считаю неуместным»

Хабиб Нурмагомедов надеется, что Атлетическая комиссия Невады (NSAC) вынесет решение по драке после 229 до конца года.



«Заседание комиссии перенесли на 29 января, но решение может быть вынесено и раньше. Надеюсь, в этом году они определятся со сроком наказания, но использовать слово «наказание» считаю неуместным.



Мы не думаем [о новых боях], ждем суда, ждем решения. Говорят, что меня могут отстранить на девять месяцев», – сказал Хабиб.



Отец Нурмагомедова: «Если Хабиба дисквалифицируют на 9 месяцев, будем ездить по всему миру»