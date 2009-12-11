Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хабиб: «Надеюсь, NSAC определится с наказанием в этом году, но слово «наказание» считаю неуместным»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Хабиб Нурмагомедов надеется, что Атлетическая комиссия Невады (NSAC) вынесет решение по драке после UFC 229 до конца года.

    «Заседание комиссии перенесли на 29 января, но решение может быть вынесено и раньше. Надеюсь, в этом году они определятся со сроком наказания, но использовать слово «наказание» считаю неуместным.

    Мы не думаем [о новых боях], ждем суда, ждем решения. Говорят, что меня могут отстранить на девять месяцев», – сказал Хабиб.

    Отец Нурмагомедова: «Если Хабиба дисквалифицируют на 9 месяцев, будем ездить по всему миру»

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться