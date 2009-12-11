Хабиб Нурмагомедов надеется, что Атлетическая комиссия Невады (NSAC) вынесет решение по драке после UFC 229 до конца года.
«Заседание комиссии перенесли на 29 января, но решение может быть вынесено и раньше. Надеюсь, в этом году они определятся со сроком наказания, но использовать слово «наказание» считаю неуместным.
Мы не думаем [о новых боях], ждем суда, ждем решения. Говорят, что меня могут отстранить на девять месяцев», – сказал Хабиб.
Отец Нурмагомедова: «Если Хабиба дисквалифицируют на 9 месяцев, будем ездить по всему миру»
Хабиб: «Надеюсь, NSAC определится с наказанием в этом году, но слово «наказание» считаю неуместным»
Хабиб Нурмагомедов надеется, что Атлетическая комиссия Невады (NSAC) вынесет решение по драке после UFC 229 до конца года.