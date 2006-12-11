Тренер Макгрегора: «Не знаю, будет ли Конор драться снова. С виски он получает больше, чем с боев»

Главный тренер Конора Макгрегора Джон Кавана не уверен, что боец вернется в ММА.



«Я честно не знаю, будет ли Конор снова драться. Я его знаю, ему тяжело смириться с двумя поражениями подряд (пусть одно из них и было в боксе). Но ему 30, у него двое детей (девушка Конора беременна вторым ребенком – Sports.ru), а с виски он получает больше, чем с боев. Нужно ли ему вставать каждое утро, чтобы получать по морде? Не думаю. Но также он может позвонить завтра и сказать: «Чего ты там наговорил? Я дерусь в марте».



Ему нужно убедить меня [войти в его тренировочный лагерь]. Я люблю его, но мне нужна будет веская причина. Может, второй бой с Диасом, ведь Конор обещал [подраться с ним снова]. Либо реванш с Хабибом. Но если он скажет: «Они хотят, чтобы я дрался с таким-то парнем», то я просто пожелаю ему удачи», – сказал Кавана.



В последнем бою Конор Макгрегор проиграл болевым приемом в четвертом раунде.