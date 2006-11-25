Денис Лебедев: «Усик сильнейший, я это признаю. И я готов принять бой с ним»

Российский боксер Денис Лебедев готов к бою с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. WBA обязала украинца встретиться с россиянином до 10 марта.

«Я бы поставил себе четверочку, неплохо поработал с таким соперником. Думаю, сейчас много боксеров в нашем весе хотят сразиться с Усиком. Он сильнейший, я это признаю. Согласно резолюции WBA, я могу с ним побиться. И если наши команды договорятся, а к этому все идет, то я приму этот бой», – сказал Лебедев.

Денис Лебедев победил Майка Уилсона по очкам. Бой прошел в Монте-Карло.