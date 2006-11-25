Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Денис Лебедев: «Усик сильнейший, я это признаю. И я готов принять бой с ним»

    Теги первый тяжелый вес Денис Лебедев Александр Усик Бокс/MMA/UFC

    Российский боксер Денис Лебедев готов к бою с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. WBA обязала украинца встретиться с россиянином до 10 марта.

    «Я бы поставил себе четверочку, неплохо поработал с таким соперником. Думаю, сейчас много боксеров в нашем весе хотят сразиться с Усиком. Он сильнейший, я это признаю. Согласно резолюции WBA, я могу с ним побиться. И если наши команды договорятся, а к этому все идет, то я приму этот бой», – сказал Лебедев.

    Денис Лебедев победил Майка Уилсона по очкам. Бой прошел в Монте-Карло.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться