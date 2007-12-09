Валентина Шевченко победила Йоанну Енджейчик и стала чемпионом UFC в наилегчайшем весе

Боец из Кыргызстана Валентина Шевченко победила Йоанну Енджейчик и стала новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе. Бой прошел на UFC 231 в Торонто.

Для Валентины эта победа стала 16-й при трех поражениях. У Енджейчик третье поражение в 18 боях – полька проиграла три из четырех последних боев.

Шевченко – второй чемпион UFC в истории наилегчайшего веса. Ранее этим титулом владела Никко Монтаньо, которую лишили пояса в сентябре из-за отсутствия защит.

Валентина Шевченко – первая русскоговорящая женщина-чемпион в истории UFC.

UFC 231. Все результаты

Шевченко не только здорово дерется, но и стреляет. Она обожает пушки