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    Валентина Шевченко победила Йоанну Енджейчик и стала чемпионом UFC в наилегчайшем весе

    Теги результаты женские бои UFC Джоанна Енджейчик Валентина Шевченко Бокс/MMA/UFC

    Боец из Кыргызстана Валентина Шевченко победила Йоанну Енджейчик и стала новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе. Бой прошел на UFC 231 в Торонто.

    Для Валентины эта победа стала 16-й при трех поражениях. У Енджейчик третье поражение в 18 боях – полька проиграла три из четырех последних боев.

    Шевченко – второй чемпион UFC в истории наилегчайшего веса. Ранее этим титулом владела Никко Монтаньо, которую лишили пояса в сентябре из-за отсутствия защит.

    Валентина Шевченко – первая русскоговорящая женщина-чемпион в истории UFC.

    UFC 231. Все результаты

    Шевченко не только здорово дерется, но и стреляет. Она обожает пушки

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