Брайан Ортега: «Хочу супербой с Хабибом, если выиграю у Холлоуэя»

Боец UFC Брайан Ортега хочет подраться с Хабибом Нурмагомедовым, если победит Макса Холлоуэя на UFC 231.

«У нас с Хабибом может получиться отличный бой. Он топовый борец – я джитсер.

Было много моментов в бою Хабиб – Конор, когда я думал, что в той или иной ситуации я поступил бы иначе. И тогда я понял, что хотел бы провести супербой с Хабибом, если у меня появится такая возможность. Если все пойдет по плану, этот поединок состоится.

Мне нравятся супербои между чемпионами двух дивизионов – и я бы хотел принять участие в таком поединке, если выиграю у Холлоуэя. С ним у меня тоже будет супербой, поэтому пока не хочу заглядывать ему за спину», – сказал Ортега.

Бой Брайана Ортеги против Макса Холлоуэя пройдет в ночь с субботы на воскресенье в Торонто.