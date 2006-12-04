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    Брайан Ортега: «Хочу супербой с Хабибом, если выиграю у Холлоуэя»

    Теги полулегкий вес UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Макс Холлоуэй Брайан Ортега Бокс/MMA/UFC

    Боец UFC Брайан Ортега хочет подраться с Хабибом Нурмагомедовым, если победит Макса Холлоуэя на UFC 231.

    «У нас с Хабибом может получиться отличный бой. Он топовый борец – я джитсер. 

    Было много моментов в бою Хабиб – Конор, когда я думал, что в той или иной ситуации я поступил бы иначе. И тогда я понял, что хотел бы провести супербой с Хабибом, если у меня появится такая возможность. Если все пойдет по плану, этот поединок состоится.

    Мне нравятся супербои между чемпионами двух дивизионов – и я бы хотел принять участие в таком поединке, если выиграю у Холлоуэя. С ним у меня тоже будет супербой, поэтому пока не хочу заглядывать ему за спину», – сказал Ортега.

    Бой Брайана Ортеги против Макса Холлоуэя пройдет в ночь с субботы на воскресенье в Торонто.

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