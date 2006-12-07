Отец Нурмагомедова: «Поединок с Мэйвезером может пройти 4 мая на «Ахмат-Арене» в Грозном»

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что бой сына против боксера может пройти весной.



«Флойд сам вышел на связь с нашей командой. Так что это интересно не только обеим сторонам, но очень серьезным инвесторам.

Поединок может состояться на 30-тысячной «Ахмат-Арене» в Грозном 4 мая. Хабиб много спаррингует с боксерами высокого уровня и выглядит весьма прилично.

Если нас отстранят на девять месяцев, то мы можем воспользоваться этим и потратить все время на подготовку к боксерскому поединку.



Мы смотрели бой Макгрегора и Мейвезера, в котором Конор выглядел неплохо 3-4 раунда. Уверен, что Хабиб способен на большее. Как минимум, на 7-8 раундов.

Стоит взять во внимание возраст Флойда, которому уже 41 год, и выносливость Хабиба», – сказал Абдулманап.



Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг