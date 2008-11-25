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    Умар Кремлев: «Лебедев может удивить Усика. У украинца ничего эксклюзивного нет»

    Теги первый тяжелый вес Денис Лебедев Александр Усик Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

    Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал победу Дениса Лебедева над Майком Уилсоном. 

    «Заслуженная победа. Видно, что Денис на голову выше Уилсона. Изначально было понятно, кто выиграет. Никто в этом не сомневался. Конечно, Уилсон оказал хорошее сопротивление. У Дениса, как мне кажется, был слишком большой перерыв, когда он отдыхал, не боксировал. Думаю, эта победа – хорошее начало. Учитывая возраст Лебедева, можно сказать, что он молодец.

    Денис еще и молодым может показать, что к чему. Возможности у него есть, способен навязать конкуренцию. Пусть попробуют новички у него выиграть.

    Бой с Усиком был бы интересным. Если Денис выиграет, это вообще супер. У Лебедева стиль другой, но если хорошо подготовится, то шансы появятся. У Александра ничего такого эксклюзивного нет. Он просто хорошо подходит к каждому поединку. А тут если также поступить и не повторять ошибок предыдущих боев, то можно удивить украинца и выиграть. Особенно учитывая, что Лебедев – панчер, а Усик нет», – сказал Кремлев.

    Лебедев победил Уилсона единогласным решением судей в Монте-Карло.

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