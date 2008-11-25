Умар Кремлев: «Лебедев может удивить Усика. У украинца ничего эксклюзивного нет»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал победу Дениса Лебедева над Майком Уилсоном.

«Заслуженная победа. Видно, что Денис на голову выше Уилсона. Изначально было понятно, кто выиграет. Никто в этом не сомневался. Конечно, Уилсон оказал хорошее сопротивление. У Дениса, как мне кажется, был слишком большой перерыв, когда он отдыхал, не боксировал. Думаю, эта победа – хорошее начало. Учитывая возраст Лебедева, можно сказать, что он молодец.

Денис еще и молодым может показать, что к чему. Возможности у него есть, способен навязать конкуренцию. Пусть попробуют новички у него выиграть.

Бой с Усиком был бы интересным. Если Денис выиграет, это вообще супер. У Лебедева стиль другой, но если хорошо подготовится, то шансы появятся. У Александра ничего такого эксклюзивного нет. Он просто хорошо подходит к каждому поединку. А тут если также поступить и не повторять ошибок предыдущих боев, то можно удивить украинца и выиграть. Особенно учитывая, что Лебедев – панчер, а Усик нет», – сказал Кремлев.

Лебедев победил Уилсона единогласным решением судей в Монте-Карло.