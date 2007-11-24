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    Денис Лебедев: «Уилсон – нестандартный боксер, из разряда «сам не умею, и тебе ничего не дам сделать»

    Теги Денис Лебедев Бокс/MMA/UFC

    Российский боксер Денис Лебедев рассказал о Майке Уилсоне, с которым встретится 24 ноября.

    «Уилсон – нестандартный боксер, из разряда «сам не умею, и тебе ничего не дам сделать». Такие боксеры бывают. Да и статистика у него 19-0, при этом он уложил половину ребят. Так что «шлепнуть» он может. Он, безусловно, сильнее Алтункая», – сказал Лебедев.

    Турнир с участием Дениса Лебедева начался в 22:00 на телеканале «Матч! Боец».

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