Денис Лебедев: «Уилсон – нестандартный боксер, из разряда «сам не умею, и тебе ничего не дам сделать»

Российский боксер Денис Лебедев рассказал о Майке Уилсоне, с которым встретится 24 ноября.



«Уилсон – нестандартный боксер, из разряда «сам не умею, и тебе ничего не дам сделать». Такие боксеры бывают. Да и статистика у него 19-0, при этом он уложил половину ребят. Так что «шлепнуть» он может. Он, безусловно, сильнее Алтункая», – сказал Лебедев.



Турнир с участием Дениса Лебедева начался в 22:00 на телеканале «Матч! Боец».



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