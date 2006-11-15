Флойд Мэйвезер: «Мы сделаем выставочный бой с Насукавой. Без ударов ногами»

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер все-таки готов подраться с Тенсином Насукавой, но отметил, что бой будет носить выставочный характер.

«Мы это сделаем. Правила? Это будет небольшой выставочный бой по правилам бокса. Без ударов ногами. Я проведу с этим парнем в ринге девять минут. Это не будет официальный поединок.

Тогда я пришел на пресс-конференцию, потому что я не хотел бросать своих людей под автобус.

Все говорят о том, что я дерусь с маленьким парнем. Но люди ничего не понимают. Они просто говорят, что Флойд дерется ради денег. Это то же самое, если сказать, что Билл Гейтс или Уоррен Баффет делают что-то, чтобы получить деньги. Я уже много раз говорил: я не бедный. У меня куча денег. И это будет самый высокооплачиваемый выставочный бой в истории. Я ушел из бокса, но по-прежнему зарабатываю кучу денег, просто путешествуя по миру. Мне еще не 60 или 70 лет. Хотя и в таком возрасте я буду заниматься тем же. Зачем? Разумная инвестиция», – сказал Мэйвезер.

На прошлой неделе японский ММА-промоушен официально объявил о бое Флойда против Насукавы на турнире 31 декабря в Сайтаме. Через несколько дней Мэйвезер опроверг эту информацию.

В декабре Мэйвезер подерется в ММА-промоушене. Но не с Хабибом