Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер опроверг информацию о бое с Тенсином Насукавой в ММА-промоушене Rizin.

«Теперь, когда я вернулся в США после долгой и разочаровывающей поездки в Японию, у меня есть время обратиться к моим поклонникам и СМИ в связи с событием, которое было анонсировано на 31 декабря.

Я должен сказать, что никогда не давал своего согласия на бой с Тенсином Насукавой. На самом деле я никогда даже не слышал о нем до этой поездки в Японию. Меня попросили принять участие в 9-минутном выставочном поединке из трех раундов с соперником, которого выбрал промоушен Rizin.

Изначально планировалось, что это будет выставочный бой для богатых зрителей за очень большие деньги. Ранее это было анонсировано, как бой по специальным правилам исключительно для развлекательных целей. Это событие не должно было представляться как официальный бой, который будет транслироваться по телевидению.

После того, как мы с командой узнали об этом, мы были вынуждены отказаться от мероприятия в связи с тем направлением, в котором оно пошло. Я приношу извинения моим поклонникам за дезинформацию, которая была озвучена на пресс-конференции. Могу заверить вас в том, что я был сам ошеломлён теми договоренностями, которые были достигнуты без моего одобрения.

Ради нескольких поклонников и участников, которые прилетели в Японию со всех уголков мира, чтобы присутствовать на пресс-конференции, я не решился выразить недовольство прямо на месте, о чем искренне сожалею. Я — боксер в отставке, который зарабатывает большие деньги на пресс-конференциях и небольших выставочных мероприятиях», — написал Мэйвезер.

В ночь с воскресенья на понедельник промоушен Rizin объявил о бое Флойда Мэйвезера против Тенсина Насукавы. Поединок должен был пройти 31 декабря в Сайтаме по специальным правилам.