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    Алексей Олейник о нападении на Конора: «Ребята говорят: «Мы воины, для нас честь важнее всего» – и делают такое»

    Теги UFC Алексей Олейник Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Боец ММА Алексей Олейник прокомментировал потасовку после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

    «Непонятно, почему Хабиба сорвало. Не могу вспомнить, чтобы во время поединка бойцы не сжигали негатив к своему сопернику. Ты наказал человека, который все это начал, на глазах миллионов его порвал, заставил постучать [в знак сдачи]. Зачем остальное?

    Не могу оправдать [нападение на Конора командой Хабиба]. Ребята говорят: «Мы воины, для нас честь важнее всего» – и делать это? Получается, ты лукавишь. 

    Люди, которые нехорошо к этому относятся либо молчат об этом, либо стараются как-то мягко высказываться [из-за возможнйо реакции в интернете]», – сказал Олейник.

    6 октября Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После этого завязалась массовая драка между командами.

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