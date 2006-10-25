«Лужники» готовы принять бой Хабиба и Мэйвезера

Московский спортивный комплекс «Лужники» готов принять возможный бой чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова против непобежденного боксера .



«Если будут выбраны площадкой для боя, то мы готовы провести на Большой спортивной арене практически любое спортивное мероприятие.

На сегодня запросов по поводу поединка не поступало», – заявили в дирекции по коммуникациям и продвижении Олимпийского

комплекса «Лужники».

После победы на Конором на UFC 229 Нурмагомедов вызвал на бой Мэйвезера. Позже Мэйвезер заявил, что подерется с Хабибом в 2019 году.

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