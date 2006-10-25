«Лужники» готовы принять бой Хабиба и Мэйвезера

Московский спортивный комплекс «Лужники» готов принять возможный бой чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова против непобежденного боксера Флойда Мэйвезера.
«Если «Лужники» будут выбраны площадкой для боя, то мы готовы провести на Большой спортивной арене практически любое спортивное мероприятие.
На сегодня запросов по поводу поединка не поступало», – заявили в дирекции по коммуникациям и продвижении Олимпийского
комплекса «Лужники».
После победы на Конором на UFC 229 Нурмагомедов вызвал на бой Мэйвезера. Позже Мэйвезер заявил, что подерется с Хабибом в 2019 году.
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