Даниэль Кормье: «Неважно, что Хабиб – мой товарищ. Флойд его изобьет»

Чемпион UFC и товарищ по команде Хабиба Нурмагомедова Даниэль Кормье уверен, что дагестанцу не стоит драться с Флойдом Мэйвезером.



«Это сумасшествие! Хабибу лучше не делать этого, если только дело не в деньгах.



Неважно, что он мой товарищ по команде – Флойд его изобьет. Хабиб слишком упертый, чтобы сдаться, так что будет терпеть все 12 раундов, а 12-раундовое избиение ничем хорошим не кончится», – сказал Кормье.



Даниэль Кормье и Хабиб Нурмагомедов тренируются в калифорнийском зале AKA. Дагестанец называл Даниэля своим братом.

После победы на Конором на UFC 229 Нурмагомедов вызвал на бой Мэйвезера. Позже Мэйвезер заявил, что подерется с Хабибом в 2019 году.

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