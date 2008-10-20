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    Даниэль Кормье: «Неважно, что Хабиб – мой товарищ. Флойд его изобьет»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Даниэль Кормье Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC и товарищ по команде Хабиба Нурмагомедова Даниэль Кормье уверен, что дагестанцу не стоит драться с Флойдом Мэйвезером.

    «Это сумасшествие! Хабибу лучше не делать этого, если только дело не в деньгах.

    Неважно, что он мой товарищ по команде – Флойд его изобьет. Хабиб слишком упертый, чтобы сдаться, так что будет терпеть все 12 раундов, а 12-раундовое избиение ничем хорошим не кончится», – сказал Кормье.

    Даниэль Кормье и Хабиб Нурмагомедов тренируются в калифорнийском зале AKA. Дагестанец называл Даниэля своим братом.

    После победы на Конором на UFC 229 Нурмагомедов вызвал на бой Мэйвезера. Позже Мэйвезер заявил, что подерется с Хабибом в 2019 году.

    Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг

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