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    50 Cent готов встретиться с Хабибом в Дагестане

    Теги UFC Bellator 50 Cent Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Рэпер 50 Cent заявил, что готов приехать в Дагестан на встречу с Хабибом Нурмагомедовым. 

    «Я принимаю предложение Нурмагомедова и собираюсь увидеться с ним и его командой в Дагестане после того, как закончу работу над сериалом Power», – написал 50 Cent .

    50 Cent считает несправедливым, что Хабибу Нурмагомедову удерживают гонорар за бой против Конора Макгрегора. Рэпер предложил Хабибу 2 миллиона долларов за бой в Bellator. В ответ на это боец пригласил артиста в Дагестан.

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