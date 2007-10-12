Александр Емельяненко о потасовке после UFC 229: «Лично я бы сорвался раньше и дал бы Конору по зубам»

Российский боец ММА Александр Емельяненко поддержал Хабиба Нурмагомедова и его команду за потасовку после UFC 229.



«[То, что случилось после боя] допустимо. Я так скажу, зная всю ситуацию немного больше, чем общественность: у Хабиба колоссальное терпение и мужество, лично я бы сорвался раньше и дал бы Конору по зубам. Тот хотел психологически раздергать Хабиба, вывести его из равновесия перед таким ответственным боем.



Макгрегор стремился к тому, чтобы потасовка, случившаяся после боя, произошла до него. Стремился сорвать бой. Но в итоге все все видели своими глазами. И Конору надо набраться мужества и – каким бы он ни был скандальным, вредным, противным – извиниться. За свои слова, за свой язык, за свой угол», – сказал Емельяненко.

6 октября Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После этого завязалась массовая драка между командами.

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