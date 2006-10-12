Нэйт Диас про Тухугова: «Оставьте кебабского придурка в UFC – лучше увольте меня»

Боец UFC Нэйт Диас призвал президента промоушена Дэйну Уайта не увольнять Зубайру Тухугова за участие в потасовке после UFC 229.



«Дэйна, оставь кебабского дружка-придурка (Зубайру – прим. Sports.ru) в UFC.

Лучше увольте меня, это будет честнее», – написал Диас в твиттере.



В одном из интервью после анонса боя Хабиба и Конора Нэйт заявлял, что бил пощечины обоим. В 2015 году братья Диасы ввязались в потасовку с командой Хабиба на турнире WSOF.

После потасовки в октагоне на UFC 229 президент промоушена Дэйна Уайт заявил, что разорвет контракты с бойцами, которые участвовали в драке. Среди них был Тухугов, который заявил, что ударил Конору пощечину.

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